Тбилиси, 17 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Оснований для роста цен на хлеб в Грузии нет. Об этом в ходе брифинга заявил министр сельского хозяйства республики Леван Давиташвили.

Wallspaper.ru Хлеб

Он прокомментировал слухи, распространяемые в местных СМИ, что из-за отсутствия запасов пшеницы в стране подорожает хлеб.

«Если экологические факторы изменятся, конечно, может случиться всё что угодно, но с учетом этих экологических факторов в нынешней ситуации для этого нет никаких предпосылок», — сказал руководитель ведомства.

Давиташвили отметил, по территории Грузии транзитом провозят пшеницу, в том числе и «страны-экспортёры». Министр заявил, что у страны не будет проблем с этим видом товаров.

Напомним, ранее в Грузии сообщили, что в стране почти не осталось запасов пшеницы, так как прекратился почти весь её импорт из России. Предприниматели из-за введения российским правительством дополнительного акциза на пшеницу стали закупать муку. Это привело к тому, что без работы остаются грузинские мукомольные предприятия.