Москва, , 09:12 — REGNUM Отношения Москвы и Тегерана являются стратегическими, их не разрушит ситуация на Украине. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

По словам Хатибзаде, отношения между Ираном и Россией являются стратегическими, поэтому Тегеран не позволит никакой проблеме разрушить эти отношения.

«Мы постараемся использовать эти стратегические отношения с Москвой и наши хорошие отношения с Киевом, чтобы положить конец этой войне и ущербу, которые терпят народы этого региона и сам регион», — приводит слова дипломата РИА Новости.