Лондон, , 09:14 — REGNUM По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономики с формирующимся рынком могут вырасти всего на 4,6% по сравнению с более ранним прогнозом в 6,3%, сообщает 17 мая Reuters.

Правительствам этих стран, подняв процентные ставки на сотни базисных пунктов с 2020 года, чтобы сдержать ценовое давление, приходится балансировать между сдерживанием инфляции и поддержанием хрупкого роста в период повышения глобальных процентных ставок.

Турция или Аргентина с годовой инфляцией 70% и около 60% — пока еще исключения, однако в странах всего мира от Бразилии до Венгрии инфляция выражается двузначными числами. По сравнению с ними инфляция в США на уровне 8,3% выглядит скромной.

Египет, один из крупнейших импортеров пшеницы в мире, столкнулся с ростом инфляции более чем на 13% в апреле и, как ожидается, снова повысит процентные ставки на этой неделе после девальвации валюты на 14% в середине марта.

Глава департамента долга формирующихся рынков в BlueBay Asset Management [одна из крупнейших европейских компаний по управлению активами — прим. ИА REGNUM] Полина Курдявко говорит, что у правительств есть три варианта: предоставить потребителям большие субсидии, или стиснуть зубы и позволить ценам расти, несмотря на инфляцию и угрозу социальных волнений, или предпринять нечто среднее.

«Простых решений нет», — говорит Курдявко.

Многие страны приняли меры: в декабре Турция повысила минимальную заработную плату на 50%, чтобы справиться с обвалом валюты и скачком инфляции. Чили также повысит минимальную заработную плату в этом году.

«Ирония украинских событий в том, что, хотя все ожидали кризиса в России, на самом деле страны Северной Африки ближе к чрезвычайному положению из-за высоких цен на продукты», — говорит Курдявко.

Однако аналитики ожидают, что проблемы будут распространяться и дальше: три четверти стран, которые, по прогнозам, будут подвержены высокому или крайнему риску гражданских беспорядков к четвертому кварталу 2022 года, — это страны со средним уровнем дохода, как сообщила британская консалтинговая компания по вопросам рисков и стратегии Verisk Maplecroft.

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