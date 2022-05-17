Таштагол, Кемеровская область, 17 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области из-за лесных пожаров введён режим ЧС на территории Шорского национального парка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса Кузбасса.

Агентство по защите населения и территории Кузбасса Лесные пожары в Кузбассе

В некоторых районах региона сохраняется высокая пожароопасность — 4 класс. Таштагольскому району присвоен чрезвычайный класс пожароопасности — 5 класс горимости.

«Спасатели призывают жителей соблюдать требования особого режима. За обстановкой следят и в Центре мониторинга», — отметили в ведомстве.