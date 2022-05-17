Джакарта, , 09:12 — REGNUM Тест водителя пассажирского автобуса, который перевернулся в Индонезии, дал положительный результат на наркотики, сообщает CNN Indonesia.

Автобус (сс) Peretz Partensky

По данным местной полиции, водителя автобуса с 25 пассажирами, который врезался в столб и перевернулся, проверили на наркотики. Первоначальный анализ выявил вещество, подобное метамфетамину. Для подтверждения содержания этого вещества полиция взяла у водителя анализ крови.

Имя водителя пока не фигурирует в качестве подозреваемого. Это связано с тем, что полиция все еще ждет полных показаний свидетелей аварии, в результате которой погибли 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате аварии с пассажирским автобусом в Индонезии выросло до 15 человек.

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