Сорочинск, Оренбургская область, , 09:11 — REGNUM В городе Сорочинске Оренбургской области обнаружен танковый снаряд. До приезда сапёров опасную территорию охраняли полицейские, сообщили 17 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Танк Т-90 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поданным ведомства, боеприпас найден во время земельных работ. На ул. Калинина меняли центральную трубу водоснабжения.

Выезжавшая на место ЧП оперативно-следственная группа. Она установила, что найденный предмет предположительно является танковым подкалиберным снарядом калибра 120 мм.

В настоящее время оцепление снято. Боеприпас увезли сапёры.