Сорочинск, Оренбургская область, 17 мая, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В городе Сорочинске Оренбургской области обнаружен танковый снаряд. До приезда сапёров опасную территорию охраняли полицейские, сообщили 17 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Алексей Колчин ИА REGNUM Танк Т-90

Поданным ведомства, боеприпас найден во время земельных работ. На ул. Калинина меняли центральную трубу водоснабжения.

Выезжавшая на место ЧП оперативно-следственная группа. Она установила, что найденный предмет предположительно является танковым подкалиберным снарядом калибра 120 мм.

В настоящее время оцепление снято. Боеприпас увезли сапёры.