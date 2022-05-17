Москва, , 09:07 — REGNUM Импортёры, которые закупают приоритетные для российской экономики иностранные товары, могут получить льготные кредиты. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Финансы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Издание ссылается на проект постановления правительства, разработанный Министерством промышленности и торговли РФ. Льготный кредит могут предоставить для закупки приоритетных товаров для сельского хозяйства и промышленности.

При этом сумма обязательств по контракту должны превышать 3 млн рублей, а общий объём кредита не должен быть более 10 млрд рублей. Займы от 10 млрд до 30 млрд рублей могут быть предоставлены по отдельному решению Минпромторга, а кредит свыше 30 млрд рублей — по распоряжению правительства РФ.

Стоимость кредита предложено рассчитывать по формуле — 30% от ключевой ставки плюс три процентных пункта. Банки получат на компенсацию потерь 70% от ставки Банка России.