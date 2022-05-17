Москва, 17 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Импортёры, которые закупают приоритетные для российской экономики иностранные товары, могут получить льготные кредиты. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Издание ссылается на проект постановления правительства, разработанный Министерством промышленности и торговли РФ. Льготный кредит могут предоставить для закупки приоритетных товаров для сельского хозяйства и промышленности.

При этом сумма обязательств по контракту должны превышать 3 млн рублей, а общий объём кредита не должен быть более 10 млрд рублей. Займы от 10 млрд до 30 млрд рублей могут быть предоставлены по отдельному решению Минпромторга, а кредит свыше 30 млрд рублей — по распоряжению правительства РФ.

Стоимость кредита предложено рассчитывать по формуле — 30% от ключевой ставки плюс три процентных пункта. Банки получат на компенсацию потерь 70% от ставки Банка России.