Ставрополь, 17 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Участок федеральной трассы «Кавказ» на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии расширят до четырех полос. Работы, стартовавшие в феврале 2022 года, будут завершены в 2023 году, сообщили 17 мая в пресс-службе в ФКУ Управления дорог «Кавказ».

Government-nnov.ru Ремонт дороги

Двухполостный участок от обхода Пятигорска до Куба-Табы (с 400 по 413 км) расширят до 14 м, ширина каждой из четырех полос движения составит 3,5 метра. В настоящее время пропускная способность данного участка снизилась из-за высокого трафика (около 30 тыс. авт./сутки). Работы выполняются поэтапно во избежание заторов из-за высокой интенсивности движения.

После ремонта на данном участке появятся севое тросовое ограждение, которое поможет избежать выездов на встречную полосу, а также краевое барьерное ограждение, бордюры и транспортный светофор. Кроме того, для жителей населенных пунктов Прогресс и Малка будут обустроены тротуары с перильным ограждением и автобусные остановки, а в самих поселках установят новые линии электроосвещения.