Находка, Приморский край, 17 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Находке пойдёт под суд глава крестьянского фермерского хозяйства, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Zakonrf.info За решеткой

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В период с августа по октябрь 2014 года обвиняемый предоставил в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморья фиктивные документы на получение гранта в целях реализации бизнес-плана по созданию семейной животноводческой фермы на 100 голов крупного рогатого скота с выращиванием молодых особей.

Предприниматель получил грант — 10 млн рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

На имущество фигуранта стоимостью свыше 9 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд Находки.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 хозяйств в Башкирии стали обладателями грантов «Семейная ферма».