Пекин, 17 мая, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В случае своего вступления в Североатлантический альянс (НАТО), Швеция и Финляндия потеряют автономию в своих отношениях с Россией, в результате чего обе эти скандинавские страны окажутся перед дилеммой безопасности. Об этом 17 мая пишет китайское издание Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По мнению газеты, в случае вхождения в НАТО Швеция и Финляндия окажутся перед дилеммой безопасности и, хотя они намереваются этим шагом обеспечить себе более безопасную среду, «в итоге она станет более небезопасной».

«Членство в НАТО приведет к тому, что Финляндия и Швеция, особенно первая, потеряют автономию в отношениях с Россией. Может ли страна после вступления в НАТО продолжать определять свою политику в отношении России исходя из своих собственных национальных интересов? Когда Финляндия и Швеция официально станут членами блока, им придется вести отношения с Россией пассивно, в соответствии с интересами США, а не активно, исходя из собственных интересов», — говорится в материале.

Также отмечается, что американские власти используют кризис на Украине для достижения собственных интересов и одной из их целей является возвращение Европы под контроль США и подчинении ее своим глобальным интересам.

«Когда больше европейских стран будут тесно связаны с интересами США в вопросах безопасности, Европа будет склонна идти на компромисс с США и в других областях», — добавляется в материале и указывается, что Вашингтон «использует Европу в качестве пешки» для реализации своей «гегемонистской стратегии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что, власти Японии уважают решение Швеции присоединиться к НАТО