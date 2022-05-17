Москва, 17 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В особой экономической зоне «Технополис «Москва» на площадке в Печатниках начнет работать новый завод по производств инновационной косметики, сообщается на портале мэра столицы.

Косметика

Инвестиции в проект составят более 170 млн рублей. На территория завода площадью более 1,5 тыс. кв. метров. будет создано порядка 50 высококвалифицированных рабочих мест.

Завод заработает к концу 2022 года и будет выпускать медицинские инъекционные препараты для мезотерапии, а в 2023 году запустит профессиональную косметическую линейку продукции для ухода за кожей.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2022 году запустят производство около 10 компаний-резидентов.

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