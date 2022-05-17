Хорог, Таджикистан, 17 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В ходе вооруженного нападения на управление МВД Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области получили ранения трое правоохранителей и погиб один из нападавших. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таджикистана

По данным министерства, инцидент произошёл вечером 16 мая в городе Хорог. Сначала лидер местной преступной группы Мамадбокир Мамадбокиров со своими сподвижниками устроил в городе незаконный митинг. Сообщается, что это было попыткой запугать население и повлиять на власти, чтобы те приняли решения «в интересах лиц, занимающихся незаконной преступной деятельностью».

После этого группа молодых людей атаковала здание областного управления МВД. Во время нападения взорвали ручную гранату. От взрыва пострадали первый заместитель начальника управления и ещё два сотрудника МВД.

«Во время отражения вооружённого нападения Назришоев З. М. получил ранения и скончался в больнице. Во время операции были использованы специальные средства для разгона демонстрации», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что правоохранители устанавливают личности тех, кто принимал участие в нападении. Возбуждено уголовное дело.