Красноярск, , 09:02 — REGNUM В Красноярском крае каждый семидесятый мужчина не платит алименты. Об этом 17 мая сообщает телеграм-канал краевого Заксобрания «Парламент на Енисее», ссылаясь на информацию детского омбудсмена региона.Ирины Мирошниковой

Работа судебного пристава с документами по алиментам Пресс-служба Управления ФССП России по Калужской области

Мирошникова привела эту статистику на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике. В 2021 году в регионе возбудили 50 тысяч исполнительных производств, чтобы взыскать алименты. В сумме отцы-неплательщики задолжали своим детям 9 млрд рублей.

«Сейчас власти и омбудсмен анализируют причины этого явления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловчанин выплатил 400 тыс. рублей алиментов только после вмешательства судебных приставов.

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