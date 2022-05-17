Москва, 17 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Международную космическую станцию (МКС) можно будет эксплуатировать после 2024 года, это позволяет её состояние. Варианты использования станции обсуждаются, рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв в опубликованном 17 мая интервью газете «Известия».

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Он напомнил, что гарантированный срок службы МКС составлял 15 лет и истёк в 2013 году. Сейчас станцию эксплуатируют по состоянию, срок её службы не раз продлевали.

«В 2020 году он был продлён до 2024-го. Сейчас обсуждается вариант использования станции и после этого года. Состояние станции позволяет это сделать — у МКС есть запас прочности», — пояснил Крикалёв.

Представитель Роскосмоса отметил, что пока неясно, какой будет новая станция. Рассматривается и вариант со строительством совершенно новой станции, и вариант с пристройкой новой станции к старой. Решение будет принято ближе к 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году вице-премьер Юрий Борисов заявил о возможности создания новой российской орбитальной служебной станции (РОСС). Необходимость её создания объясняют износом основных конструкций МКС.

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