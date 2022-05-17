Кемерово, , 09:00 — REGNUM В Кемеровской области организована доследственная проверка по факту травмирования ребёнка на детской площадке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, информация об этом появилась в СМИ.

Детская площадка в Кемерове, Кузбасс СУ СКР по Кемеровской области

Предварительно установлено, что в Ленинском районе Кемерово на детской площадке ребёнок упал с игровой конструкции. В результате он получил травму позвоночника.

«Следствию предстоит установить организацию, обслуживающую игровую площадку, будет проверено, соответствовал ли установленный там инвентарь требованиям безопасности», — отметили в управлении.

Принимаются меры по ограничению доступа на площадку. Процессуальное решение по инциденту будет принято по итогам проверки.