Вашингтон, , 09:00 — REGNUM В Соединённых Штатах ушел из жизни митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Иларион. Об этом сообщила Берлинская и Германская епархия РПЦЗ в телеграм-канале.

«Сегодня… в Нью-Йорке отошёл ко Господу первоиерарх Русской зарубежной церкви митрополит Иларион. Вечная память. Просим молитв о новопреставленном митрополите Иларионе», — говорится в сообщении.

Ему было 75 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Софии на 49-м году жизни скончался известный в Болгарии и за рубежом профессор богословия Дарин Алексиев.

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