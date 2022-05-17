Соликамск, Пермский край, 17 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Перми в суд направлено дело об обворовывании граждан группой сотрудников компании по установке фильтров воды. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Пермскому краю.

Уголовное дело

В рамках расследования уголовного дела доказана причастность четверых мужчин к 16 кражам из квартир и домов. Ущерб составил свыше 1 млн рублей.

Задержаны злоумышленники были посоле того, как обокрали 89-летнюю пенсионерку в Соликамске. Незнакомец предложил услуги по установке водяных фильтров и попросил удостоверение, чтобы сделать скидку. Пожилая женщина открыла шкаф, где лежали документы и деньги. Затем незнакомец попросил стакан воды. Пока пенсионерка отсутствовала в комнате, мужчина похитил 450 тыс. рублей и скрылся.

Горожанка позвонила сыну и сообщила о краже. Последовало заявление полицию. Группу злоумышленников в возрасте от 20 до 33 лет задержали в Перми.