Ульяновск, , 08:59 — REGNUM В Ульяновской области состоится чувашский национальный праздник Акатуй и День дружбы народов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Акатуй в Чувашии ИА REGNUM

Организаторы отмечают, что народные гуляния направлены на сохранение национальной культуры и раскрывают многовековые обычаи и традиции чувашского народа. Праздничная программа будет представлена 21 мая в парке культуры и отдыха «Винновская роща». Она откроется «хороводом дружбы» с участием творческих коллективов из Чувашии, Татарии, Оренбуржья, Ульяновской и Самарской областей.

В течение дня перед жителями и гостями Ульяновской области выступят коллективы художественной самодеятельности, пройдут спортивные состязания и творческие конкурсы, отражающие особенности культуры и традиций чувашского народа.

Кураторами празднования в 2022 году чувашского национального праздника Акатуй и Дня дружбы народов являются Чебоксарский и Ядринский районы Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, чувашский Акатуй посвящён окончанию весеннего сева и отмечается в Ульяновской области с 1990 года. За это время он стал праздником регионального значения. В 2021 году культурную программу в Ульяновске представили около 30 творческих коллективов, работали 14 национальных подворий. Почётными гостями стали руководитель Ульяновской области Алексей Русских, депутат Госдумы Владислав Третьяк и президент Чувашского национального конгресса, депутат Госсовета Николай Угаслов (ныне — вице-президент ЧНК).

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