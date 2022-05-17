Загреб, 17 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Государственным переворотом является решение конституционного суда Хорватии запретить проведение в стране референдума об отмене ковид-паспортов и передаче парламенту республики полномочий по регулированию карантинных мер. Об этом заявил хорватский президент Зоран Миланович, сообщает портал Total Croatia News.

Damir Sencar Зоран Миланович

Инициатива о проведении указанного референдума исходила от оппозиционной партии «Мост». Миланович призвал отметить постановление суда, чтобы не игнорировать мнение 400 тыс. граждан, подписавших петицию по волеизъявлению народа Хорватии в отношении антикоронавирусных мер.

По его словам, именно такое количество граждан в стране рассчитывало изменить хорватскую конституцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Хорватия отменена почти все карантинные ограничения меры, действующие в республики из-за угрозы COVID-19.