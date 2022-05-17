Вашингтон, 17 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Xbox подала заявку на патент, способный заинтересовать людей, имеющих большую коллекцию дисков с видеоиграми, которые купили или хотят купить консоль не оборудованную оптическим приводом. Об этом 17 мая сообщает портал Kotaku.

Xbox Series X

Суть идеи в патенте под названием «Проверка прав собственности на оптические диски с использованием вторичного устройства» сводится к тому, что при помощи консоли, оборудованной оптическим приводом и подключенной к сети, геймеры могут пройти проверку прав собственности на физическую копию игры. После этого они получат возможность загрузить цифровую версию этой же игры на консоль без оптического привода. Отмечается, что эту заявку на патент Xbox подала в ноябре 2020 года.

Напомним, 10 ноября 2020 года Microsoft выпустила в продажу консоли нового поколения Xbox Series X и Series S. Последняя, в отличие от Series X, не оборудована оптическим приводом.