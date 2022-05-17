Самара, , 09:29 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой (ДНР) намерено подписать руководство Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что власти Самарской области выбрали населенный пункт в ДНР для оказания ему поддержки: это необходимо для того, чтобы помощь была точной и эффективной.

«Предварительно мы совместно с нашими товарищами определили город Снежное Донецкой Народной Республики, который находится на востоке ДНР. Туда уже выехала делегация наших коллег — представителей региональной и муниципальной власти», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Глава региона также сообщил, что в настоящее время представители Самарской области вместе с руководством города Снежное определяют, какая помощь нужна жителям этого населенного пункта.

Азаров подчеркнул, что впереди много работы: нужно восстанавливать экономику, системы жизнеобеспечения, осуществлять подготовку к учебному году, оказывать медицинскую поддержку.

Глава региона поблагодарил жителей Самарской области, которые помогают вынужденным переселенцам и жителям Донбасса. Он сообщил, что в Донбасс из Самарской области уже отправлены «сотни тонн» гуманитарной помощи.

«Спасибо нашим землякам. Мы даже не обо всей помощи, которая отправляется, знаем, потому что помощь оказывают отдельные предприниматели, трудовые коллективы, и делают это искренне на постоянной основе. Спасибо за такое братское отношение к братскому народу», — заявил Азаров.