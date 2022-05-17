Саратов, 17 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. С 17 мая в Саратовской области освобожден от должности министра — председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь Потапов. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин.

Отставка

Отмечается, что Потапов уволился по собственной инициативе.

Исполнение обязанностей министра — председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области возложено с 18 мая на Александра Гаврилова. До этого он занимал пост заместителя председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области — начальника отдела государственного контроля и надзора за использованием объектов животного мира и среды их обитания.

ИА REGNUM напоминает, временно исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргин 11 мая анонсировал возможное изменение структуры регионального правительства.

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