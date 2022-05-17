Омск, 17 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Омской области в апреле 2022 года зафиксировано замедление темпов роста потребительской инфляции. Как сообщили ИА REGNUM 17 мая в Омскстате, индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,9% (в апреле 2021 года — 101,1%).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Продовольственные товары выросли в цене на 3,1%. Из плодоовощной продукции значительно подорожали свёкла (на 32,3%), картофель (на 13,1%), яблоки (на 12,3%), морковь (на 10%), огурцы (на 5,8%), виноград (на 4,6%).

В то же время снизились цены на свежие помидоры (на 23,9%), груши (на 16,4%), белокочанную капусту (на 15,5%), бананы (на 8,2%), чеснок (на 7,9%), репчатый лук (на 6,4%), апельсины (на 4,9%).

Выросла в цене и другие продукты питания. Фруктово-ягодные консервы подорожали на 14,7%; чай — на 13,8%; маргарин — на 11,8%; кофе — на 10,6%; соль — на 7,8%; стерилизованное молоко – на 7,2%.

В пределах 2,8-6,4% увеличились цены на макаронные и крупяные изделия, кондитерские изделия, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты, мясопродукты, сыры, масло и жиры.

Куриные яйца подешевели на 3,4%; пастеризованное молоко — на 0,4%; сахар — на 0,4%.

По данным Омскстата, на непродовольственные товары отмечено снижение цен в среднем на 1,7%. Средний уровень цен и тарифов в сфере услуг повысился на 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2022 года в Архангельской области цены на продовольственные товары выросли на 11,2%.

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