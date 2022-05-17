Пхеньян, 17 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. За последние сутки в КНДР выявили 270 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки шесть заболевших ковидом жителей Северной Кореи скончались. Общее число заражений с начала распространения эпидемии составило 1,48 млн случаев. Скончались 56 человек.

Корейское СМИ также уточнило, что 819 заболевших уже выздоровели, а 663 тыс. проходят лечение.