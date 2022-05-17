Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Голосование по пакету помощи киевскому режиму на общую сумму $39,8 млрд одобрил большинством голосов Сенат США. Об этом 17 мая сообщают американские СМИ.

Сенат США Beforeitsnews.com

Уточняется, что за вопрос о прекращении дебатов по предложению о принятии законопроекта о помощи Киеву отдал свои голоса 81 американский сенатор и еще 11 проголосовали против него.

При этом окончательное голосование по указанному законопроекту было назначено на конец нынешней недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ситуация на Украине и в Афганистане, а также политика Ирана, стали темами телефонных переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и катарского министра иностранных дел Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.