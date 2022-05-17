Иркутск, , 08:47 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило о том, что 18-20 мая в регионе ожидается чрезвычайная 5 класса и высокая 4 класса пожароопасность лесов.

Пожары в Приангарье МЧС

Так, 18 мая местами по области ожидаются заморозки до — 2°С, днём местами в западных, северных районах ожидаются порывы юго-западного, западного ветра 15-18 м/с, местами по области кратковременные дожди, грозы.

«Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к жителям области. Проявляйте бдительность! Не допускайте использования открытого огня, разведения костров, сжигания мусора даже в бочках. Это приводит к серьезным последствиям. Расскажите своим детям об опасности игры со спичками и зажигалками. В области сохраняются чрезвычайно высокие классы пожарной опасности!», — информируют спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области растет количество пожаров. Только за прошедшие сутки, 16 мая, в регионе зарегистрировано свыше 50 очагов.

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