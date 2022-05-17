Якутск, , 09:00 — REGNUM Оценка валового регионального продукта за 2021 год в Якутии составила 1 458,8 млрд рублей, это на 10,5% больше уровня 2020 года, сообщил Центр стратегических исследований при главе республики.

ТОР «Южная Якутия» Agip.sakha.gov.ru

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По данным Росстата, в январе–марте 2022 года индекс промышленного производства составил 113,9%, прежде всего за счёт роста добычи угля, нефти, газа и золота.

Так, добыча угля увеличилась на 23,1%, природного газа — на 26%, нефти — на 10,8%. Также выросла добыча газового конденсата и золотосодержащих концентратов, на 21,7% и 7,6% соответственно.

В марте 2022 года промышленное производство Якутии выросло на 14,1% по отношению к марту 2021 года.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил ставить на первый план задачи по обеспечению темпов устойчивого развития экономики, преодолению вызовов санкционного давления и наращиванию импортозамещения.

В республике действует оперативный штаб по устойчивому развитию экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам Национального рейтинга АСИ в 2021 году Чукотка вошла в 16 группу из 29 возможных.