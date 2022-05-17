Нальчик, 17 мая 2022, 08:46 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погибли три человека. На дороге Прохладный — Баксан — Эльбрус лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля под управлением сотрудников полиции. Погиб один из них, а также два пассажира из обоих машин. Остальные участники происшествия доставлены в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Авария случилась 15 мая в 19:30. Установлено, что за рулем одной из машин находился инспектор ДПС, его пассажиром был его начальник. Второй машиной управлял помощник участкового уполномоченного полиции, пассажирами которого являлись трое гражданских лиц.
В настоящее время устанавливаются причины аварии. Ведется расследование уголовного дела.