Нальчик, , 08:46 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погибли три человека. На дороге Прохладный — Баксан — Эльбрус лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля под управлением сотрудников полиции. Погиб один из них, а также два пассажира из обоих машин. Остальные участники происшествия доставлены в больницу.

Авария Kaatjem

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Авария случилась 15 мая в 19:30. Установлено, что за рулем одной из машин находился инспектор ДПС, его пассажиром был его начальник. Второй машиной управлял помощник участкового уполномоченного полиции, пассажирами которого являлись трое гражданских лиц.

«От полученных в результате лобового столкновения телесных повреждений пассажир одной из автомашин, а также водитель и пассажир другой автомашины скончались на месте, остальные участники дорожно-транспортного происшествия получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Все сотрудники органов внутренних дел, участвовавшие в дорожно-транспортном происшествии, находились не при исполнении должностных обязанностей», — говорится в сообщении СКР.

В настоящее время устанавливаются причины аварии. Ведется расследование уголовного дела.