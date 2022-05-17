Агаповка, Челябинская область, , 08:45 — REGNUM В Агаповском районе Челябинской области 12-летнего мальчика завалило обломками обрушившейся кровли. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура Ysia.ru

Трагедия произошла 16 мая в посёлке Первомайский. Обрушение кровли произошло в здании бывшего овощехранилища. Во время транспортировки в больницу ребёнок скончался.

СКР проводит проверку по факту произошедшего. Прокуратура проверит исполнение требований законодательства и соблюдение мер по обеспечению владельцем здания безопасности.