Москва, 17 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» получил два евразийских патента на российские вакцины «ЭпиВакКорона» и «Аврора-КоВ», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»

В ведомстве отметили, что получение ГНЦ ВБ «Вектор» евразийских патентов на препараты от коронавируса — это признание качества российских вакцин на международном уровне.

Первый патент выдан Евразийским патентным ведомством на изобретение «Химерный рекомбинантный белок-носитель MBP-6xHis-N_nCoV-2019», второй — на изобретение «Пептидные иммуногены и вакцинная композиция против коронавирусной инфекции».

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от коронавируса, разработанная в новосибирском центре «Вектор», прошла регистрацию в Федеральной службы интеллектуальной собственности (Роспатенте).

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