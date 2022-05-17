Тбилиси, , 08:44 — REGNUM Грузинский народ должен освободить из заключения осужденного основателя оппозиционного телеканала «Мтавари архи», который ранее возглавлял телекомпанию «Рустави 2», Нику Гварамию. Об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Сегодня, как никогда, все должны объединиться и отложить в сторону мелкие споры. Единственный рецепт победы — это единство» — написал бывший грузинский лидер.

Он заявил, что приговор Гварамии это приговор властей «самим себе». Бывший президент призвал сторонников не унывать и продолжать политическую борьбу. Саакашвили заявил о своей уверенности, что Грузия освободится и станет «успешной европейской страной».

Ранее эк-президент призывал сторонников сменить власть в Грузии, как это сделали на Украине и в Армении.

Напомним, 16 мая Тбилисский городской суд приговорил Гварамию, являющегося соратником Саакашвили, к 3,5 годам тюремного заключения. Главу канала признали виновным в растрате средств телекомпании «Рустави 2».

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