Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Цены на топливо растут в США не из-за действий российских властей, а из-за политики президента Джо Байдена и его администрации. Об этом член палаты представителей США, республиканец Рик Аллен заявил в ходе выступления в конгрессе.

Автомобили Michael Gil

По словам Аллена, средняя цена на бензин в стране поднялась до рекордной отметки — $4,37 за галлон (3,785 л). На самом деле топливо подорожало ещё больше.

«Внесём ясность. Это не «временная инфляция». Это не «путинский скачок цен». Это результат уничтожения американской энергетической независимости — результат войны против ископаемого топлива», — приводит слова конгрессмена RT.

Аллен заявил, что американские семьи только в этом году заплатят за топливо дополнительные $2 тыс., причём в условиях рекордной инфляции. Байден, отмечает он, старается снять с себя ответственность за сложившийся кризис.

Политик полагает, что решать проблему нужно за счёт увеличения производства топлива внутри страны. У США есть энергоносители, но нет администрации с политической волей, достаточной для правильных действий, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Байден заявил, что цены на топливо рекордно выросли в США из-за санкций против России, то есть из-за действий руководства РФ.

Читайте также: В США заявили о самом тяжёлом энергетическом кризисе за 50 лет