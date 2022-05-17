Лион, Франция, 17 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Франции Жилем Симоном в матче первого круга турнира в Лионе. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:4.

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Хачанов три раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге Хачанов сыграет с представителем Словакии Алексом Молчаном.