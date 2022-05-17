Ростов-на-Дону, 17 мая, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Ростовской области встретили огнеборцев, принявших участие в организации первоочередного жизнеобеспечения жителей освобождённых территорий Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Отряд спасателей встретили в посёлке Матвеев-Курган у памятника «Прорыв Миус-фронта», который символизирует дружбу народов, отстоявших Родину в годы войны Великой Отечественной войны. К подножию монумента легли живые цветы, память павших почтили минутой молчания.

Ежедневно в течение месяца сотрудники МЧС России подвозили техническую воду в населённые пункты Донецкой Народной Республики, лишённые водоснабжения. На пожарных автоцистернах спасатели доставляли воду в котельные, социальные объекты, медицинские учреждения Донецка, Горловки, Ясиноватой и Мариуполя

В гуманитарной помощи было задействовано десять пожарных автоцистерн на базе автомобилей «КамАЗ» и «Урал».