Симферополь, 17 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В случае, если южные регионы Украины примут решение о политической интеграции с Российской Федерацией, Республика Крым готова оказать им свою помощь. Об этом 17 мая заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Мы готовы оказать помощь регионам юга Украины, если те примут решения о политической интеграции и станут на путь воссоединения с Россией, тем более что это исторически русские земли», — приводит его слова РИА Новости.

Также Фикс отметил, что Крым раньше уже прошел такой путь и готов поделиться своим опытом на тему того, как формировать новую законодательную базу.

При этом первый вице-спикер парламента Крыма подчеркнул, что будущее южных регионов Украины должно быть определено их жителями, и высказал уверенность в том, что оно уже не связано с Украиной.

Кроме того, он добавил, что освобожденные от киевских боевиков украинские регионы уже интегрируются с регионами РФ в экономическом плане, в частности, восстанавливая с Крымом активные торговые связи.

«Идет гуманитарная интеграция. Мы также поможем освобожденным регионам с учебниками для школ, с переходом образовательной и медицинской системы на российские стандарты», — отметил Фикс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв» отправил концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) Министерству обороны России.