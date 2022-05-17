Луганск, 17 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. За последние три месяца зафиксировано 943 обстрела территории Луганской Народной Республики. Об этом 17 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

За период с 17 февраля противник выпустил 9745 боеприпасов различного калибра, в том числе девять ракет «Точка-У», а также 1837 снарядов РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч».

В результате обстрелов погибло 29 человек, ещё 51 мирный житель получил ранения. Погиб один ребёнок.

Кроме того, оказались повреждены свыше тысячи домостроений.