Самара, , 08:39 — REGNUM Продажи гречки и сахара по сравнению с предыдущей неделей снизились на 18% в Самарской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Олег Волков на заседании оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики региона.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Он отметил, что ажиотажного спроса на эти продукты больше не наблюдается, дефицита нет, а товарные запасы в торговых сетях соответствуют уровню спроса в обычных условиях.

«Распределительные центры всех федеральных торговых сетей работают в штатном режиме. Поступающая от поставщиков продукция в плановом режиме отгружается в магазины», — приводит пресс-служба областного правительства слова Волкова.

Сообщается, что в регионе подписано 22 соглашения о фиксации наценок на социально значимые товары с торговыми сетями муниципального уровня.

Согласно данным министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, цены на лекарства в регионе также остаются стабильными, ажиотажного спроса на лекарственные препараты не наблюдается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области был разработан план мероприятий по сдерживанию цен на социально значимые товары на потребительском рынке региона на 2022 год. Так, в области намерены развивать ярмарочную и нестационарную торговлю, производство сельхозпродукции.