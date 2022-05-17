Самара, 17 мая, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Продажи гречки и сахара по сравнению с предыдущей неделей снизились на 18% в Самарской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Олег Волков на заседании оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

Он отметил, что ажиотажного спроса на эти продукты больше не наблюдается, дефицита нет, а товарные запасы в торговых сетях соответствуют уровню спроса в обычных условиях.

«Распределительные центры всех федеральных торговых сетей работают в штатном режиме. Поступающая от поставщиков продукция в плановом режиме отгружается в магазины», — приводит пресс-служба областного правительства слова Волкова.

Сообщается, что в регионе подписано 22 соглашения о фиксации наценок на социально значимые товары с торговыми сетями муниципального уровня.

Согласно данным министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, цены на лекарства в регионе также остаются стабильными, ажиотажного спроса на лекарственные препараты не наблюдается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области был разработан план мероприятий по сдерживанию цен на социально значимые товары на потребительском рынке региона на 2022 год. Так, в области намерены развивать ярмарочную и нестационарную торговлю, производство сельхозпродукции.