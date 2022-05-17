Москва, 17 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Самым популярным направлением для поездок туристов среди регионов России в январе–марте 2022 года стала Москва. За три месяца в столицу приехали 3,7 млн туристов, передает 15 мая RT на русском.

igorvsyannikov Туристы

В пятёрке лидеров также оказались Краснодарский край (около 2,5 млн поездок), Ленинградская область (более 2 млн), Подмосковье (почти 1,8 млн) и Санкт-Петербург (около 1,5 млн).

В топ-10 популярных туристических поездок вошли Владимирская область (749 тыс. 745 поездок), Татария (588тыс. 413), Тюменская (580 тыс. 576), Свердловская (557 тыс. 740) и Кемеровская области (433 тыс. 708).

Наименее востребованные у туристов оказались такие регионы как Калмыкия (6924), Чукотский АО (6125), Ненецкий АО (4998), Еврейская автономная область (4098). Всего за I кварта 2022 года туристы совершили 24,1 млн поездок в пределах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в топ-5 самых популярных направлений по программе туристического кешбэка с начала 2022 года вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Подмосковье, Москва и Казань.

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