Ереван, , 08:32 — REGNUM Участники протестных автопробегов в Ереване не могут получить эвакуированные автомобили, так как правоохранители отказываются возвращать их активистам. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил адвокат Амран Макинян.

Ереван. 2018 Ավետիսյան91

«Сотрудники полиции, ссылаясь на приказ вышестоящего руководства, без каких-либо законных оснований, переместили на специально охраняемую территорию и отказываются возвращать автомобили группе лиц», — написал юрист.

Макинян заявил, что это является нарушением должностных полномочий. Он обвинил правоохранителей в преступлении и отметил, что составит протокол, чтобы следователи выяснили, кто отдал этот «незаконный приказ».

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. Протестующие перекрывают движение на дорогах. Лидеры протестов объявили, что на этой неделе количество акций неповиновения резко возрастёт. Они намерены добиться максимальной парализации транспортного движения в городе, включая метро.

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