Нальчик, , 08:31 — REGNUM В Кабардино-Балкарии десять человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом Ford Transit и внедорожником Mercedes. Инцидент случился вечером 16 мая в поселке Учебном Прохладненского района, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария Yarnews.net

Пострадавшие доставлены в больницу, среди них шестеро детей. Известно, что в микроавтобусе Ford Transit из Калужской области было десять пассажиров. В легковом автомобиле — трое. После оказания медицинской помощи из больницы отпустили на аббулаторное лечение троих детей.

Для ликвидации последствий автоаварии привлекались сотрудники МЧС в количестве семи человек и одна единица спецтехники. Следственно-оперативная группа МО МВД России «Прохладненский» устанавливает причины ДТП.