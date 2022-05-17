Донецк, 17 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 17 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 7:45. С позиций в Красногоровке боевики открыли огонь по Петровскому району Донецка. Выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Пантелеймоновка.