Екатеринбург, 17 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сбежавшего из психбольницы опасного преступника вернули в лечебное учреждение. Об этом пишут СМИ.

Marc Majcher Смирительная рубашка

По данным E1.ru, сбежал он утром 15 мая. Но уже через некоторое время этот гражданин снова находился в клинике.

Как сообщало ИА REGNUM, 29-летний мужчина был под следствием за совершение убийства. Суд отправил его на принудительное лечение. Сбежать ему удалось во время посещения стоматолога.