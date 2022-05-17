Южно-Сахалинск, 17 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. За общественные пространства, которые будут благоустроенны в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», на Сахалине проголосовали уже более 38 тыс. человек. Губернатор Валерий Лимаренко распорядился вовлечь в этот процесс школьников — принять участие в голосовании можно с 14 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Сквер

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«Считаю важным познакомить старшеклассников с проектами благоустройства в их районах. Нужно провести классные часы. У нас очень активная и неравнодушная молодежь. Уверен, проголосовать за проекты благоустройства захотят многие школьники, и нужно им в этом помочь, для начала рассказав о такой возможности», — сказал Лимаренко.

Сахалин представил на голосование 39 общественных пространств — по 2-3 в каждом районе.

Голосование проходит на единой онлайн-платформе 65. gorodsreda.ru, принять в нём участие можно до 30 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье по нацпроекту «Жильё и городская среда» приступили к благоустройству 28 общественных территорий в 15 муниципальных образованиях — парки, скверы, набережные выбрали сами жители во время онлайн-голосования на платформе za. gorodsreda.ru.