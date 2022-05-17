Ереван, , 08:29 — REGNUM Участники протестных акций армянской оппозиции, которая требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, утром 17 мая начали перекрывать улицы в разных районах Еревана. Акции протеста 17 мая транслирует телеканал «Еркир Медиа».

Протесты в Ереване Hetq.am/Narek Aleksanyan

Также уточняется, что армянская полиция начала задерживать участников протестных акций оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян в ходе визита в Тегеран обсудил проблемы международных грузоперевозок по территории страны с министром дорог и градостроительства Ирана Ростамом Гасеми.