Ереван, 17 мая 2022, 08:29 — REGNUM Участники протестных акций армянской оппозиции, которая требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, утром 17 мая начали перекрывать улицы в разных районах Еревана. Акции протеста 17 мая транслирует телеканал «Еркир Медиа».
Также уточняется, что армянская полиция начала задерживать участников протестных акций оппозиции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян в ходе визита в Тегеран обсудил проблемы международных грузоперевозок по территории страны с министром дорог и градостроительства Ирана Ростамом Гасеми.