Оппозиция Армении начала перекрывать улицы Еревана
Ереван, 17 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Участники протестных акций армянской оппозиции, которая требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, утром 17 мая начали перекрывать улицы в разных районах Еревана. Акции протеста 17 мая транслирует телеканал «Еркир Медиа».
Hetq.am/Narek Aleksanyan
Протесты в Ереване
Также уточняется, что армянская полиция начала задерживать участников протестных акций оппозиции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян в ходе визита в Тегеран обсудил проблемы международных грузоперевозок по территории страны с министром дорог и градостроительства Ирана Ростамом Гасеми.