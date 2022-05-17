Москва, 17 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв» отправил концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) Министерству обороны России. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Минобороны России В гвардейскую танковую армию ЗВО поступили новейшие танки Т-90М «Прорыв»

«На «Уралвагонзаводе» состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» в адрес Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

Перед отправкой танки освятил настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Иоанн Брагин. Свой путь эшелон начал под марш «Прощание славянки».

По словам протоиерея, добро должно уметь себя защитить, так как бесполезно уговаривать злые силы остановиться. Оружие освящают, чтобы божья защита помогла ему защищать Отечество.

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