Томск, , 08:28 — REGNUM В Томской области раскрыли подробности задержания подозреваемого в убийстве мужчины, который умер на крыльце больницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, инцидент произошёл ночью 30 апреля.

Погоня за подозреваемым в убийстве. Томская область Цитата из видео УМВД по Томской области

В дежурную часть поступило сообщение об обнаружении тела потерпевшего возле входа в медицинское учреждение. Его привезли на автомобиле марки Toyota, после чего машина скрылась.

«По горячим следам экипаж ДПС обнаружил разыскиваемое транспортное средство, водитель которого пытался скрыться, однако на 6 километре дороги Новомихайловка-Итатка не справился с управлением и съехал в кювет», — отметили в управлении.

Подозреваемым оказался ранее судимый житель города Северска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

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